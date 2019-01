Kinder der katholischen Kirchengemeinde Alpirsbach haben sich als Sternsinger in zwei Gruppen auf den Weg gemacht. Angeführt vom Stern, brachten sie den Segen C+M+B (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) in die Häuser und sammelten Spenden in Höhe von 3050 Euro. Das Geld kommt, je zur Hälfte, der Sternsingeraktion und dem Projekt Aidswaisen in Indien, das die Kirchengemeinde unterstützt, zugute. Foto: Kirchengemeinde