Alpirsbach Stelle des Schulleiters wieder besetzt

Für das Schuljahr 2018/19 liegen nach Auskunft des Regierungspräsidiums Karlsruhe 13 Anmeldungen neuer Fünftklässler im Progymnasium Alpirsbach vor. Eine mögliche Schülerlenkung ist dabei noch nicht berücksichtigt. Für das Schuljahr 2017/18 gab es 17 Anmeldungen.

Um den Eindruck zu vermeiden, dass in Alpirsbach die kommunalpolitische Unterstützung für das Progymnasiums unter dem Diktat des Sparens schwindet, forderten einige Stadträte im März im Gemeinderat eine Bestandsgarantie für das Progymnasium. Eine solche, so gab Bürgermeister Michael Pfaff damals zu bedenken, könne das Gremium aber nicht erteilen. Letztlich setzte der Gemeinderat bei der Sitzung ein klares Signal für die gesamte Alpirsbacher Schullandschaft und sicherte ihre Erhaltung zu – "solange ausreichende Schülerzahlen vorhanden sind".

Unterschreitet eine öffentliche Schule die Mindestzahl von 16 Schülern in der Klassenstufe fünf, wird der Schulträger nach Angaben des Kultusministeriums dazu aufgefordert wird, eine regionale Schulentwicklung vorzunehmen. Wenn in zwei aufeinander folgenden Schuljahren die Mindestschülerzahl in der Eingangsklasse nicht erreicht wird und der Schulträger in diesem Zeitraum keinen Antrag auf eine Entscheidung stellt, wird die Schule nach Erteilung eines zweiten Hinweises von der Schulaufsichtsbehörde aufgehoben – falls, so schränkt das Kultusministerium ein, kein "Ausnahmetatbestand" vorliegt.