Alpirsbach Stadtrat Gerhard Engel hält Michael Pfaff als Moderator für parteiisch

Die kurze, aber zum Teil emotional geführte Diskussion vor der Abstimmung leitete FWV/CDU-Fraktionschef Holger Korneffel mit der Feststellung ein, dass es sich auch der vorige Feuerwehrausschuss mit seiner Arbeit nicht leicht gemacht und sich bemüht habe, "schnell zu einer Lösung zu kommen und nicht herumzueiern".

UBL-Stadtrat Gerhard Engel fragte "wegen der Erfahrung im alten Feuerwehrausschuss", wie denn das neue Gremium funktioniere, welche Kompetenzen es habe und wie die Übernahme des Vorsitzes geregelt sei. Er habe, so Engel, deshalb auch schon ein Schreiben an Bürgermeister Michael Pfaff geschickt, aber keine Antwort bekommen. "Weil ich es als Frechheit empfunden habe", entgegnete Pfaff unumwunden. Der Gemeinderat habe nur zwei beschließende Ausschüsse. Der Feuerwehrausschuss habe nur beratende Funktion, und den Vorsitz müsse der Bürgermeister übernehmen. Doch damit war die Sache für Engel noch nicht erledigt: Er wolle eine offene Diskussion, betonte der UBL-Stadtrat, und bezweifle, dass Pfaff ein neutraler Moderator sein könne, da er in der Sache schon Partei ergriffen habe. So habe der Bürgermeister "mit der Unfallkasse gedroht". "Ich habe eine Meinung zu dem Thema", betonte Pfaff, "und die muss ich sagen dürfen." "Wer stimmt in dem Ausschuss ab?", hakte Engel nach, worauf Pfaff mitteilte, dass in dem Ausschuss gar nicht abgestimmt werde. Wenn nochmal ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt werde, dann durch Externe, versicherte Pfaff. Als Engel mögliche Interessenskonflikte andeutete, ging Stadtbaumeister Bernd Hettich in die Offensive: "Ich bin Feuerwehrmann, sonst nichts, ohne leitende Funktion, und das wird auch immer so sein. Ich kann das sehr gut trennen!" Korneffel zeigte sich überrascht davon, "dass nun versucht wird, die Schuld auf die Verwaltung zu schieben". Der Gemeinderat habe beschlossen, einen neuen Feuerwehrausschuss zu bilden. So sah es auch Korneffels Fraktionskollege Reinhold Bronner. "Mir stinkt die Nachkarterei!", sagte er wütend.

Mitte Dezember hatte der Gemeinderat bei 13 Ja- und sechs Gegenstimmen die bisherigen Pläne zum Neubau des Feuerwehrhauses abgelehnt. Stattdessen solle ein neuer Ausschuss gebildet werden. Er wird sich mit der Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans, alternativen Bauausführungen und einer erneuten Standortanalyse befassen.