Alpirsbach Stadt sucht händeringend Personal

Ein bei der Stadt angestellter Forstwirt arbeitet nun bei einer Nachbarkommune – auch für ihn sucht die Verwaltung Ersatz. Im Kindergarten Reutin ist zudem eine Halbtagsstelle für eine Erzieherin frei.

Anders als die freie Wirtschaft kann die Stadt nicht einfach zusätzliche finanzielle Anreize schaffen. Im Stellenplan ist die Besoldung genau festgelegt, der Spielraum für die Eingruppierung klein. "Ob jemand in Alpirsbach oder Villingen-Schwenningen in A 12 eingestuft ist, macht kaum einen Unterschied", sagt Bürgermeister Pfaff, "die Aufgaben sind ziemlich gleich".

Noch könne das Arbeitspensum in der Alpirsbacher Stadtverwaltung in vollem Umfang bewältig werden, indem Kollegen für fehlende Mitarbeiter einspringen. In der Kläranlage bedeute der Personalmangel für die Mitarbeiter allerdings eine erhebliche zusätzliche Arbeitsbelastung.

Besserung ist nach Einschätzung des Bürgermeisters nicht in Sicht. Denn viele Verwaltungsfachangestellte gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Dann werde der Personalmangel wohl noch größer – vor allem im ländlichen Raum, erwartet Pfaff.