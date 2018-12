Alpirsbach Stadt poliert Image kräftig auf

Das Stadtrecht ist vor allem eine Image-Angelegenheit. "Eine Stadt hat gegenüber einer Gemeinde keine steuerlichen oder andere finanzielle Vorteile", sagt Bürgermeister Michael Pfaff. Aber das Jubiläum wird in Alpirsbach dennoch groß gefeiert. Zum einen zeigt es die historische Bedeutung der Klosterstadt. Zum anderen sollen die Feierlichkeiten einen Zusammenhalt in der Bevölkerung spiegeln, der in den vergangenen Jahren nicht so deutlich sichtbar war. Nach innen, aber auch nach außen – und damit soll auch die Abgeschiedenheit überwunden werden, die Alpirsbach durch seine Randlage im Landkreis und Regierungsbezirk hat.

Probleme hat Alpirsbach genug – von der durch Bundesstraße und Bahnlinie komplett zerschnittenen Kernstadt über die dringend sanierungsbedürftige Kläranlage bis zur im Vergleich zu manch anderen Gemeinden im Landkreis recht bescheidenen Wirtschaftskraft. Auch der Breitbandausbau ist in der bergigen Flächengemeinde komplizierter und vor allem teurer als anderswo. Umso wichtiger ist es für Pfaff, gemeinsam ans Werk zu gehen und auch auf politischer Ebene zu verdeutlichen, dass bei der Entwicklung im ländlichen Raum verschiedene Maßstäbe angelegt werden müssen. "Die Stadt hat eine historische Bedeutung", sagt Pfaff, "aber es ist schwierig, wenn man nicht mehr machen kann und Wettbewerbsnachteile hat." Auch wenn die Kommunalpolitik einen "schweren Rucksack" zu tragen habe, ist Pfaff zuversichtlich. Er setzt auf ein ganzheitliches Entwicklungskonzept für die Gesamtstadt, denn, so gibt er zu bedenken, "die Ortsteile geraten schnell in Vergessenheit".

Auch künstlerische Projekte angedacht