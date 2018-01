Alpirsbach Spaziergänger finden Vermisste tot in Kinzig

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde die Seniorin am Freitag in der Kinzig bei Hausach (Ortenaukreis) von Spaziergängern tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, so die Polizei.

Das Polizeipräsidium Tuttlingen hatte noch am Tag ihres Verschwindens eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau veranlasst. Trotz weiträumiger Suche mit Hubschraubern und Hunden ergab sich tagelang keine konkrete Spur.

Anfang vergangener Woche hat die Polizei die Suche schließlich eingestellt.