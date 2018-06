Alpirsbach Solisten mit Spielfreude und Sorgfalt

Bei Johann Christian Bachs frühklassischem Quintett in D-Dur hatte neben dem Flötenkünstler Fuss auch Solist Konstantin Jakowlev an der Oboe sichtlich Vergnügen daran, seinen Part in den Gesamtklang zu integrieren. Das hörkundige Publikum spendete begeistert Beifall.

Der zweitgeborene und erfolgreiche Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel teilt bekanntlich mit seinen Brüdern das Los, selten ohne die Beifügung "Sohn" genannt zu werden. Er war mit seinem Flötenkonzert in a-Moll vertreten. Dabei überraschte das auf ein Quintett reduzierte Ensemble schon im ersten Satz mit einem recht munteren Thema. Einen Dialog entfachte aber dann die Flötistin mit dem Violinisten-Trio: Elena Maltseva, Oleg Jatsyna und Swetlana Popowa antworteten detailgenau, virtuos, temperamentvoll und mit der Galanterie, die der Musik zugeschrieben war. Dem Gründer und Leiter Subow am Cembalo genügten kleinste Gesten, um dem musikalischen Fluss Gestalt und Kurs zu geben.

Künstler sind mit der Akustik bereits gut vertraut

Nach der Pause kam Vater Johann Sebastian dann zum Zuge: Mit dem in c-Moll komponierten Oboenkonzert des berühmten Komponisten bewiesen die Musiker aus Minsk, die schon im vorigen Jahr die Konzertreihe eröffneten, ihre Vertrautheit mit der Akustik der Kirche.

Spannungsvoll und kontrastreich war die Wiedergabe dieser schönen Musik. Glanzpunkte setzten die Solisten schließlich beim Brandenburgischen Konzert in G-Dur mit ihrem duftigen Flötenduo und den schönen Geigensoli im Mittelteil. Diese ganz besondere Festlichkeit bezauberte die sichtlich genießenden Besucher im dämmerigen Klostergarten und in den beiden, vom warmen Licht angestrahlten Gängen.