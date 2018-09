In seinem Sommerprogramm unternahm der Skiverein Alpirsbach eine Ausfahrt. Am frühen Vormittag ging es mit 15 Mitgliedern in Fahrgemeinschaften nach Bad Wildbad. Dort wurde die Bergbahn genutzt, um auf den Sommerberg zu fahren. Danach ging es auf den Baumwipfelpfad. Die rasante Abfahrt zurück auf den Waldboden erfolgte über eine Rutsche. Die anschließende Wanderung führte zur Grünhütte, wo eine Mittagspause eingelegt wurde. Auf dem Rückweg zum Sommerberg unternahm die Gruppe einen Abstecher über die neue, 380 Meter lange und 60 Meter hohe Hängebrücke. Zum Abschluss ging es in Bad Wildbad in ein Café. Foto: Skivererein