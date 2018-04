Alpirsbach Skilift in Ehlenbogen ist Geschichte

Schleppseil entsorgt

Im Durchschnitt waren laut Skiverein in jedem zweiten Winter rege sportliche Aktivitäten am Skilift in Ehlenbogen möglich. Nun sei der Pachtvertrag auf Wunsch des Verpächters zum Schluss der Saison 2017/2018 ausgelaufen. Die Skihütte wurde geräumt, und das Schleppseil des Skilifts abgeschnitten und entsorgt.

Der Skiverein Alpirsbach mit Vorsitzendem Andreas Pfau dankt den ehrenamtlichen Helfern, Freunden und Gönnern, die den Verein in den vergangenen Jahrzehnten immer kräftig unterstützt hätten – vom Hüttenbetrieb im Winter bis zur technischen Instandhaltung des Lifts. Das Ende des Liftbetriebs bedeutet nicht das Ende der Aktivitäten des Skivereins. Es gibt auch diesen Sommer wieder ein vielfältiges Programm für Mitglieder und Interessierte. Vorgesehen sind eine Wanderung am 1. Mai, eine Radtour am 10. Juni, eine Kanutour am 29. Juli und ein Ausflug zum Baumwipfelpfad nach Bad Wildbad am 19. August.

Zudem laufen bereits die Planungen für die Ausfahrten und die Skischule in der nächsten Skisaison. Der Verein will an die gut angenommene Tagesskiausfahrt in Zusammenarbeit mit dem Musikverein und dem Sportverein nach St. Anton anknüpfen und weitere Programmpunkte ausarbeiten.

Der Ausschuss des Skivereins widmet sich der Weiterentwicklung des Skivereins und hofft weiterhin auf die Unterstützung der Bürger, damit die Vereinstradition noch lange weitergeführt werden kann.