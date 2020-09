Alpirsbach Sinnlose Zerstörungswut geht weiter

Ein Problem dagegen sei der Müll, der regelmäßig einfach liegen bleibe. Und jetzt kommen die zerstörten Bänke hinzu. "Müll wird oft von den Anwohner weggeräumt", sagt Bühler. "Ich habe auch schon welche Angesprochen, sie sollen ihren Müll bitte selbst mitnehmen." Ihr Anliegen treffe jedoch selten auf offene Ohren. "Dann wird der Müll eben weiter unten irgendwo in die Hecken geworfen", bedauert sie.

Kaputt geschlagenes Holz wird nicht ersetzt

Die Schäden an der Bank im Pavillon seien nicht an einem einzigen Tag entstanden. "Erst war nur der Holzpfosten der Bank eingetreten", erinnert sich die Anwohnerin. "Dann das vordere Brett abgerissen. Und seit der Kalenderwoche 33 oder 34 sind die Bänke eben komplett kaputt getreten. So was muss einfach nicht sein", ärgert sie sich, ebenso wie das Stadtbauamt. Dieses musste nämlich den Bauhof beauftragen, der das kaputte Holz nun abbauen und die Bänke wieder stabil aufbauen muss. "Der beschädigte Teil wird aber nicht ersetzt", sagt Bühler. Was nicht mehr da ist, kann schließlich auch nicht mehr zerstört werden.

Die städtische Mitarbeiterin glaubt nicht, dass die Schmierereien in der Innenstadt etwas mit den kaputten Bänken zu tun haben. Die Täter, so meint sie, können genauso gut ganz andere sein. Gedankenlose Menschen gebe es genügend.

Ob es eine Option wäre, die Verantwortlichen mit Bildaufnahmen zu überführen? "Nein, Kameras sind hier nicht geplant", sagt Bühler. "Meiner Meinung nach haben wir wichtigere Stellen, wo das sinnvoll wäre. Aber leider macht einem der Datenschutz hier das Leben sehr schwer."

Im Namen der Stadt kann sie sagen, dass der Pavillon für alle zugänglich bleiben soll, und dass sich jeder dort treffen kann. "Aber öffentliche Plätze sollten mit Anstand behandelt werden. Die Zerstörung von fremdem Eigentum wird immer schlimmer. Dabei wäre zumindest Sauberkeit und die Nutzung ohne zu viel Lärm eigentlich zu erwarten und sicherlich auch nicht zu viel verlangt."