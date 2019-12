Alpirsbach Senior fährt ungebremst in Mauer

Der Mercedes-Fahrer fuhr gegen 7.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve ungebremst gradeaus und prallte in eine Mauer. Der Mercedes C220 wurde im Anschluss zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er quer stehend blieb. Der Autofahrer starb noch im Rettungswagen. Der 73-Jährige war nicht angeschnallt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.