Alpirsbach Sein Wort hatte Gewicht in Kommunalpolitik und Kultur

Hermann Fischer studierte Biologie und Geografie. Der Studiendirektor unterrichtete am Kepler-Gymnasium in Freudenstadt. Groß war nicht nur sein pädagogisches, sondern auch sein ehrenamtliches Engagement. Die Kreuzgangkonzerte in Alpirsbach waren ihm stets eine Herzensangelegenheit. Aber auch in der Kommunalpolitik engagierte sich der Sozialdemokrat viele Jahrzehnte lang. Streitbar war er im Gemeinderat, aber nie um des Streits, sondern immer um der Sache willen – und deshalb über Fraktionsgrenzen hinaus geachtet.

Fast 30 Jahre lang im Gemeinderat

Von 1980 bis 2009 gehörte Hermann Fischer dem Gemeinderat an. Auch im Kreistag war der Kommunalpolitiker. Im Jahr 2004 wurde ihm die Bürgermedaille der Stadt Alpirsbach verliehen. Bürgermeister Michael Pfaff würdigte Fischer in seinem Nachruf als "sehr engagierten Bürger", dem "das Wohl seiner Stadt immer am Herzen lag". Mehr als 30 Jahre lang war Hermann Fischer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Alpirsbach und wurde von seiner Partei als "Urgestein der Alpirsbacher SPD" geschätzt.