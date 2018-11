Alpirsbach Sechstklässler erobern Schloss Ortenberg

Am dritten Tag bekam die Klasse eine Erlebnisschlossführung von der Kammerzofe Sophie (Billy Sum-Herrmann). Angesteuert wurden dabei unter anderem der alte Kerker sowie der Bergfried. Anhand eines Modells erfuhren die Schüler, wie die ursprüngliche Burg vermutlich ausgesehen hat und wie die Ausbildung zum Ritter verlief. Während der Führung wurde ein Schüler zum Ritter geschlagen. In den Pausen und abends nutzten die Schüler das Angebot des Spielekellers mit mehreren Tischtennisplatten, einem Tischkicker und einem Billardtisch. In Eigenregie veranstaltete die Klasse einen bunten Abend, an dem einige Schüler kleine Theaterstücke vorführten und Witze vortrugen.