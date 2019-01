Alpirsbach Schriften und Schwünge geübt

Zwölf Teilnehmer aus dem Umkreis und aus Konstanz waren gekommen. Nach der Vorstellungsrunde war schnell klar, welch unterschiedliche Motive sie dafür hatten. Der Wunsch der Anfänger war meist, an ihrer Handschrift zu arbeiten oder Schriften zu erlernen. Die Fortgeschrittenen kamen mit Ideen für kleinere Projekte, wie Etiketten für die eigene Schnapsbrennerei zu entwerfen oder Karten für Ostern oder mit Sprüchen für Menschen in seelischer Not zu gestalten. Jeder begann auf seine Art mit der Kalligrafie und wurde dabei individuell von Werner Winkler angeleitet und unterstützt. Der Kursleiter zeigte immer wieder ideenreich, wie man dem selbst gesteckten Ziel näher kommt. Mit dem Einsatz verschiedener Materialien konnte vieles ausprobiert werden.

Lob vom Kursleiter

So arbeiteten die Teilnehmer intensiv ihrem Tagesziel entgegen. Immer wieder übten sie die Schriften und Schwünge, die typisch sind für die Kalligrafie, um sie dann in ihrem eigenen Werk kreativ einzusetzen. Viele Werke wurden mit farbigen Tinten und Kreiden koloriert, die Osterkarten erhielten mit kleinen Pompons lustige Akzente. Am Ende des Tages waren alle Teilnehmer begeistert, wurden ihre Werke doch in einer Abschlussrunde vom Kursleiter gelobt. Ein kalligrafisches Kunstwerk und Materialen zur weiteren Kalligrafie im Gepäck, gingen sie nach Hause, mit dem Versprechen für eine neue Kalligrafie-Werkstatt – aufgrund der langen Warteliste vielleicht schon im Herbst dieses Jahres.