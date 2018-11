Alpirsbach Schrecken der beiden Weltkriege vor Augen geführt

In Haslach informierte der Leiter der Gedenkstätte, Sören Fuß, über das System der drei Außenlager in Haslach und über die katastrophalen Lebensbedingungen der Häftlinge. Im Konzentrationslager Natzweiler-Struthof erhielten die Schüler einen Einblick in das Leben und Leiden der Lagerinsassen. Trauriger Höhepunkt dabei war die Besichtigung der Gaskammer.

Am Tag darauf stand der Besuch des Schlachtfelds von Verdun an. Das neu eingerichtete "Museum Mémorial de Verdun" beeindruckte durch zahlreiche Exponate, Bilder, Film- und Tonaufnahmen. Im Anschluss besuchten die Schüler den deutschen Soldatenfriedhof in Consenvoye. Dabei säuberten sie die Gräber und unterstützten so die Arbeit des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Der Tag endete mit einer Führung auf Europas größtem amerikanischen Soldatenfriedhof in Montfaucon. Der Besuch des Schlachtfelds auf den Anhöhen vor Verdun stand am nächsten Tag auf dem Besucherprogramm.

Zum Abschluss ins Europaparlament