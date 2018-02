Alpirsbach Schaurige Hexen und fetzige Musik

Alpirsbach. Mit dem Hexenball und einem bunten Programm stieg die Narrenzunft Alpirsbach in das närrische Wochenende im Haus des Gastes in Alpirsbach ein. Zwölf Gastzünfte waren dabei. Die Moderatoren Markus Steffens und Daniel Paff stellten zunächst die Gast-Zünfte vor, die teilweise auch am Programm mitwirkten.