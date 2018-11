Alpirsbach Schau unter besonderen Vorzeichen

Schönere Hinweistafeln

Kassenprüfer Joachim Hermann bescheinigte eine gute Kassenführung. Bürgermeister Michael Pfaff führte die Entlastung herbei. Der HGV bilde das Rückgrat der Stadt, sagte er in seinem Grußwort. Der HGV plant, die Hinweistafeln auf die Firmen an den Straßenrändern zu verschönern. Außerdem informierte Pressesprecher Steffen Zeile über die Alpirsbacher Handels- und Gewerbeschau "Schau mal 2019" am 28. April. Es hätten sich wieder viele Firmen bereit erklärt, daran teilzunehmen. Es soll vier Bühnen mit Live-Musik geben. An vielen Ständen werde bewirtet, auch vier Food-Trucks werden erwartet. Flyer und Plakate sollen auf die Gewerbeschau hinweisen.

Auch das Thema "150 Jahre Stadtrecht" soll bei der Gewerbeschau aufgegriffen werden. Die Entwicklung der Stadt in den vergangenen 150 Jahren wird aber auch bei anderen Aktionen das ganze Jahr über dargestellt.