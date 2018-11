Alpirsbach Rötenbacher Jugendkapelle übt eifrig

Nicht nur das Gesamtorchester bereitet sich in den wöchentlichen Freitagsproben und den zusätzlichen Sonntagsproben sowie an einem Probewochenende auf das Konzert vor. Auch die Jugendkapelle des Musikvereins Rötenbach mit Gastmusikern aus dem Musikverein Betzweiler steckt in der Vorbereitungsphase. Zusätzlich zu den wöchentlichen Freitagsproben organisierte Dirigent Fabio Beilharz zusammen mit Jugendleiterin Susi Göhring einen Probesamstag im Musikerheim im Eschengraben. Dabei wurden musikalische Feinheiten in den einzelnen Registern ausgearbeitet. Hierfür bekam Dirigent Fabio Beilharz wie im vergangenen Jahr Unterstützung von zusätzlichen Dirigenten aus der Region. Angela Oesterle, die das Gesamtorchester des Musikverein Glatten dirigiert, übernahm das Register der Holzbläserinnen mit Querflöte, Oboe und Klarinette.

Mit den Blechbläsern (Trompeten, Tenorhörnern, Hörnern, Posaune und Tenorsaxofon) beschäftigte sich Arne Schauer, der den Musikverein Hopfau leitet. Fabio Beilharz übte derweil fleißig mit den beiden Schlagzeugern am Schlagwerk.

Jugendleiterin Susi Göhring versorgte die Jungmusiker und die drei Dirigenten mit Brezeln und Getränken und in der Mittagspause mit einer Großladung an Partypizzen. Nachdem alle gestärkt waren, stand noch eine Gesamtprobe auf dem Plan, bei der die Nachwuchsmusiker zeigen konnten, was sie am Morgen in den Registerproben gelernt hatten. Jugenddirigent Fabio Beilharz war nach den Proben zufrieden mit der musikalischen Weiterentwicklung seiner Schützlinge.