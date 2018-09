Alpirsbach Roba Packaging: Doch keine Insolvenz

Roba entwickelt und produziert Verpackungen und Displays. Von 2012 bis 2014 investierte das Unternehmen rund elf Millionen Euro in neue Maschinen, eine neue Lagerhalle und den vollautomatischen Warentransport in der Produktionshalle bis hin zum Lager. Technisch war Roba also für die Zukunft gerüstet. Durch die Investitionen seien die Arbeitsplätze für die nächsten zehn bis 15 Jahre gesichert, meinte denn auch 2014 der damalige Geschäftsführer Ulrich Huber.

Weshalb geriet Roba trotzdem in starke Turbulenzen? Zu späte Lieferung, Engpässe beim Materialfluss, Schwierigkeiten beim Vertrieb, abgesprungene Kunden: "Da kam eines zum anderen", sagte Axel Kulas auf Anfrage unserer Zeitung und verglich die Firma mit einem "Rolls-Royce, der ohne Reifen dasteht". Der Jahresumsatz des Unternehmens ging von rund 18 Millionen Euro in guten Zeiten auf etwa zehn Millionen Euro zurück. Im Insolvenzverfahren habe er, so Kulas, zusammen mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Weg des Unternehmens wieder "gangbar gemacht". Nun wird es erneut in Eigenregie geführt.