Alpirsbach Reise durch ungewöhnliche Klangwelten

Alpirsbach. Kaum eine Person des Mittelalters ist in so vielen Bereichen heute noch so aktuell wie Hildegard von Bingen. Um das Wirken dieser berühmten Äbtissin drehte sich eine musikalische Andacht in der Klosterkirche. Für die erste Licht-Klang-Stein-Meditation der Reihe "Musik und Mystik" hatte Kantorin Carmen Jauch für die zahlreich erschienenen Besucher Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Hildegard von Bingen und Arvo Pärt ausgesucht. Die passende Lichtgestaltung lieferte Matthias Zizelmann, und für die Umwandlung von Klang in Vorstellungskraft sorgte Pfarrer Horst Schmelzle mit einem aussagekräftigen Porträt über die berühmte Klosterfrau.