Alpirsbach Rat lehnt vorgeschlagene Erhöhung ab

Seit 2015 konstant

Bei der Sitzung des Gemeinderats ging es auch um die Abwassergebühren. ZfA-Fraktionsvorsitzender Horst Schmelzle kritisierte, dass diese um 20 Prozent steigen sollten: "Das ist sehr, sehr viel." Kämmerer Rolf Wöhrle teilte mit, dass die Schmutzwasserabgabe seit 2015 konstant 2,67 Euro pro Kubikmeter betrage, für 2018 jedoch um fünf Cent erhöht werden müsse.

Diskussion über Abgabe

Die Niederschlagswasserabgabe solle von 32 auf 40 Cent pro Quadratmeter erhöht werden. "Das resultiert aus einer nicht verrechenbaren Abwasserabgabe, die in diesem Jahr an das Landratsamt abgeführt werden musste", so Wöhrle. Carl Glauner (ZfA) sagte: "Diese Abwasserabgabe, manche bezeichnen sie auch als Strafzahlung für ein Versäumnis, sind für mich der Anlass, diesem Wirtschaftsplan nicht zuzustimmen. Uns wurde gesagt, dass es einen Bericht gibt über die Beseitigung der Mängel, die zu dieser Abgabe geführt haben."

Bürgermeister Pfaff entgegnete, dass dies mit dem Beschlussvorschlag nichts zu tun habe. Wie er weiter ausführte, habe die Verwaltung entsprechende Informationen an die Fraktionsvorsitzenden gegeben. Nach einer regen Diskussion war man sich einig, dass die Ursache der Abwasserabgabe beseitigt werden müsse. Bei der Abstimmung über den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung sprachen sich neun Gemeinderäte dagegen aus, zwei enthielten sich. Damit war auch die Erhöhung der Abwasserabgabe abgelehnt.

Weniger Schulden

Kämmerer Rolf Wöhrle stellte bei der Sitzung auch die Jahresrechnung 2016 vor. Das Ergebnis ist erfreulich. So konnten dem Vermögenshaushalt laut Wöhrle fast 1,5 Millionen Euro zugeführt werden, 268 000 Euro mehr als veranschlagt. Dies war durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und Finanzzuweisungen, Mehreinnahmen aus dem Waldhaushalt sowie Einsparungen bei den Personalkosten, Bewirtschaftungs- und Geschäftsausgaben möglich. Der Gesamtschuldenstand konnte um knapp eine Million Euro verringert werden. Er betrug Ende vergangenen Jahres knapp 11,2 Millionen Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1758 Euro und damit 142 Euro weniger als noch ein Jahr zuvor.

In der Aussprache kündigten mehrere Stadträte an, dass sie dem Haushaltsabschluss nicht zustimmen. Hans-Dieter Rehm (FWV/CDU) begründete dies damit, nicht mehr für eine Breitbandversorgung zahlen zu wollen, bevor nicht eine endgültige Abrechnung vorliege. In diesem Sinne sprach sich auch Michael Trein (ZfA) aus. Hans Frick (FWV/CDU) beanstandete die höheren Ausgaben für freiwillige Leistungen, die zuerst gekürzt werden müssten. Bei der Abstimmung sprachen sich vier Gemeinderäte gegen die Jahresrechnung aus, zwei enthielten sich, aber die Mehrheit stimmte dafür.