Alpirsbach Radsaison endet mit Sternfahrt

Dort klingt der Radsaisonabschluss beim Herbstfest der Sportgemeinschaft Busenweiler-Römlinsdorf gemütlich aus. Die leichte Loßburger Familienradtour ist 18 Kilometer lang bei einem Höhenunterschied von insgesamt 120 Metern. Sie ist auch für Radanhänger geeignet. Start ist an der Heimbachhalle in Betzweiler. Wer schon ab Loßburg starten möchten, kann sich einer kleinen Gruppe anschließen, die um 9.30 Uhr beim Kinzighaus in Loßburg losradelt. Auch in diesem Jahr fährt Loßburgs Bürgermeister Christoph Enderle bei der Familienradtour mit.

Von der Heimbachhalle in Betzweiler fährt die Gruppe Richtung Aischfeld. Über Römlinsdorf geht es zum gemeinsamen Ziel in Peterzell und danach über das Brandeck und Busenweiler zurück nach Betzweiler. Für den Rücktransport müder Radfahrer wird gesorgt. Die mittelschwere Dornhaner Aktivtour ist 32 Kilometer lang. Bei ihr sind 350 Höhenmeter zu überwinden.

Start ist am Zentralen Omnibusbahnhof in Dornhan. Die Tour führt Richtung Marschalkenzimmern und anschließend nach Hochmössingen.

Auf dem Kapellenweg geht es zum nächsten Ziel auf den Lindenhof, im Anschluss erreicht die Gruppe Beffendorf. Die ausgebauten und geteerten Wege bieten erholsames Fahren und Zeit, die Umgebung zu genießen, heißt es in der Ankündigung. Die Strecke führt dann nach Fluorn–Winzeln und anschließend nach Peterzell. Über Römlinsdorf geht es durch die Wälder Dornhans zurück zum Ausgangspunkt.

Weitere Informationen: Detaillierte Tourenbeschreibungen und GPS-Daten finden Interessierte unter www.alpirsbach.de. Anmeldungen zu allen drei Touren sind möglich bei der Stadtverwaltung Alpirsbach unter Telefon 07444/951 62 80 oder per E-Mail an stadt@alpirsbach.de.