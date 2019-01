Alpirsbach Quellwasser mit Bakterien verunreinigt

Am Krähenbadbrunnen im Wald hinter dem Alpirsbacher Sportplatz holen viele Bürger Wasser. Es ist relativ weich, und zudem wird ihm eine heilende Wirkung zugeschrieben. Seit einigen Tagen allerdings ist der Brunnen trockengelegt. Dies hat das Gesundheitsamt des Landkreises Freudenstadt in Absprache mit der Alpirsbacher Stadtverwaltung angeordnet, wie Sabine Eisele vom Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung sagte.

Vom Hochbehälter werden auch einige Häuser versorgt

Mit Wasser aus dem Hochbehälter Krähenbad werden einige Häuser versorgt, und auch der Krähenbadbrunnen wird von dort gespeist. Bei der Auswertung von im Dezember entnommenen Wasserproben habe es allerdings "deutliche mikrobiologische Beanstandungen" gegeben, sagt Eisele. Wegen der bakteriellen Verunreinigung hat das Gesundheitsamt angeordnet, dass das Trinkwasser in den von dem Hochbehälter versorgten Häusern abgekocht und der Brunnen vorerst stillgelegt werden muss. Das Abkochgebot sei mittlerweile wieder aufgehoben worden – das Wasser werde nun vom Wassermeister gechlort. Der Brunnen bleibt aber bis auf Weiteres abgestellt. Das Wasser fließt dort erst wieder, wenn sich die Werte im unbedenklichen Bereich eingependelt haben, und das, so Eisele "kann dauern". Monatlich kontrollieren Mitarbeiter des Gesundheitsamts die Krähenbadquelle. Dass die mikrobiologische Belastung des Wassers zu hoch ist, kann nach Auskunft der Pressesprecherin immer wieder vorkommen. Der Grund im aktuellen Fall liegt nach Darstellung des Gesundheitsamts wohl in den starken Niederschlägen in den vergangenen Wochen.