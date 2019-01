Alpirsbach. Zwei Qigongkurse mit Dozentin Monika Semmler, Heilpraktikerin und Qigonglehrerin, bietet das Sulzberg Forum an. Der erste Kurs startet am Freitag, 1. Februar, der zweite am Freitag, 15. Februar. Der erste Kurs besteht nur aus zwei Terminen am 1. und 8. Februar, die zum Schnuppern geeignet sind und einzeln besucht werden können. Der zweite ist dann ein Kurs mit acht Terminen. Die sanften Bewegungen des Qigong helfen laut Ankündigung, den Geist zu zentrieren, die innere und äußere Haltung in Einklang zu bringen. Die langsam fließenden Bewegungsabläufe beleben Körper und Atmung, die imaginative Kraft der Bewegungsbilder stärkt seelische Ressourcen. Die Übungen sind für Menschen jeden Alters geeignet. Anmeldungen sind bei Monika Semmler, unter Telefon 07441/874 11 möglich.