Alpirsbach Progymnasium stellt sich Interessierten vor

Bei vielen Aktivitäten können die interessierten Kinder das Schulhaus entdecken und erleben, an unterschiedlichen Stationen die neuen Fächer spielerisch und zum Anfassen kennenlernen. Es gibt Experimente im naturwissenschaftlichen Bereich, eine Sprachreise durch England und Frankreich und vieles mehr.

Am Progymnasium gibt es Freiräume, Hausaufgaben zu machen, oder gezielt Förderung in einzelnen Fächern zu erhalten. Individuelle Betreuung und Förderung der Schüler sind den Lehrern ein Anliegen. Kleine Klassen, eine familiäre Atmosphäre erleichtern den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule, wie das Progymnasium mitteilt.