Alpirsbach. Der Pfingstmarkt in Alpirsbach ist am kommenden Montag, 21. Mai, von 8 bis 18 Uhr in der Altstadt. Die Stände werden in der Friedrich-Widmann-Straße, der Alleenstraße, der Marktstraße, der Karlstraße, der Kreuzgasse und der Torgasse aufgebaut. Viele Alpirsbacher Einzelhandelsgeschäfte haben am Pfingstmontag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Die Bewirtung im Haus des Gastes übernehmen der Musikverein Rötenbach und der Turnverein Alpirsbach. Um Verkehrsbehinderungen beim Pfingstmarkt in Alpirsbach entgegenzuwirken, wird für verschiedene Straßenbereiche ein eingeschränktes oder absolutes Halteverbot angeordnet. Die Schießhausstraße ist nur über die Bahnhofstraße im Einbahnverkehr nutzbar. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Reinerzau, die über die Reinerzauer Steige fahren, sollten, so die Verwaltung, möglichst den Parkplatz an der Sulzbergschule nutzen und zu Fuß ins Stadtzentrum von Alpirsbach gehen.