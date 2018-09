Alpirsbach Offenes Haus für die Gemeinschaft

Alpirsbach. Peter Bosch, Vorsitzender des Fördervereins Altenzentrum, hieß die zahlreiche Gäste willkommen. So waren neben Bürgermeister Michael Pfaff auch der ehemalige Bürgermeister und Landrat Peter Dombrowsky, Diakon Georg Lorleberg und die ehemalige Leiterin des Altenheims und Gründungsmitglied Helga Dieterle gekommen.

Peter Bosch blickte zurück auf die Entstehung und Entwicklung des Vereins. 1993 sei das Altenzentrum Alpirsbach geplant und 1994 gebaut worden. Schnell sei damals klar gewesen, dass es ein Ort werden sollte, an dem Kommunikation gelebt werden kann und die Einrichtung des betreuten Wohnens unterstützt wird. Am 8. September 1993 sei der Förderverein für die Betreuung des Begegnungszentrums gegründet worden, erzählte Bosch. Mit den Mitteln aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen sei die Ausstattung der Räume finanziert worden. Heute würden bauliche Veränderungen finanziert, wie aktuell eine elektronische Eingangstür, damit es ältere und Menschen mit Handicap leichter haben. Insgesamt seien in den vergangenen 25 Jahren 80 000 Euro investiert worden, erläuterte der Vorsitzende.

Die Räume seien im Eigentum der Stadt, erläuterte Peter Bosch. Die Bruderhaus-Diakonie stelle den Hausmeister. Es sei eine Begegnungsstätte mit vielen Aktivitäten und Möglichkeiten geworden. Bereits am Anfang seien Schüler des Progymnasiums mit dabei gewesen und hätten durch ihre Musical-Aufführungen im Haus des Gastes das Begegnungszentrum unterstützt, lobte Bosch. Ebenso das Rote Kreuz mit den Seniorennachmittagen.