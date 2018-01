Alpirsbach Nur eine Konzentrationszone übrig

Vor allem wegen des Arten- und des Grundwasserschutzes für die Talsperre Kleine Kinzig wurde dieser Bereich jedoch nicht in den Entwurf übernommen. Auerhuhn, Rotmilan, Wespenbussard und Wanderfalken gibt es dort, Fledermäuse ebenfalls. Wenn der Rosshart doch als Konzentrationszone ausgewiesen werden sollte, müssten, so Lena Schuster, "sehr detaillierte Untersuchungen angestellt werden". Um die städtebaulich gewollte Konzentration und Bündelung von Windkraftanlagen zu ermöglichen, wurden isoliert liegende Einzelstandorte ohne Möglichkeit der Bündelung ausgeschlossen. Dabei gingen die Planer davon aus, dass Flächen mit weniger als 15 Hektar nicht für die Errichtung von zumindest drei Anlagen geeignet sind.

"Der Abwägungsspielraum der Stadt Alpirsbach beim Entwurf des Teilflächennutzungsplans Windenergie ist gering, da ein großer Flächenanteil aufgrund entgegenstehender Aspekte nicht zur Verfügung steht oder aufgrund der Lage der Flächen den Leitlinien einer umweltverträglichen Raumentwicklung zuwider läuft", schreiben die Verfasser des Planentwurfs, der von der Stadtverwaltung Alpirsbach und dem Büro Gfrörer aus Empfingen erstellt wurde. Auch für die verbliebene Konzentrationsfläche, den Bereich Heilenberg, ist durchaus noch kein grünes Licht zum Bau von Windrädern in Sicht. Denn die Planer sehen für diesen Bereich "ein sehr hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial".

Geschützte Vögel und rund ein Dutzend Fledermausarten

Auerhuhn, Waldschnepfe, Wespenbussard und Rotmilan gibt es dort und im Umfeld von einem Kilometer, zudem rund ein Dutzend Fledermausarten. Würden nicht nur auf dem Heilenberg, sondern auch in Loßburg auf potenziellen Konzentrationsflächen Windräder gebaut, gäbe es auch starke Auswirkungen auf die Sicht von verschiedenen Aussichtspunkten aus. "Die Stadt muss entscheiden, was das kleinere Übel ist", fassen die Planer zusammen.

Die Konzentrationsfläche Heilenberg grenzt an den Vorsorgeabstand von 200 Metern zum Naturschutzgebiet Glaswiesen und Glaswald. Zudem befinden sich der nordöstliche und ein kleiner Bereich des südlichen Teils der Konzentrationsfläche im 1000-Meter-Vorsorgeabstand an das nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) ausgewiesene europäische Schutzgebiet Kleinkinzig und Rötenbachtal. Der Aktionsradius von dort lebenden Fledermausarten kann beeinträchtigt werden, warnen die Verfasser des Planentwurfs. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung müsse noch vorgenommen werden. Zudem gebe es Hinweise auf ein Revier von Wespenbussard und Rotmilan in der Konzentrationsfläche.

Auch mehrere Reviere der Waldschnepfe werden auf dem Heilenberg vermutet, und die Konzentrationsfläche liegt im Wildkatzenkorridor. Das Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten soll noch mit vertieften artenschutzrechtlichen Erhebungen überprüft werden.

Der nördliche Bereich der Konzentrationsfläche liegt im Bereich historischer Plenterwälder, die Bestandteil eines der größten europäischen Plenterwaldgebiete sind, geben die Planer weiterhin zu bedenken. In diesen Plenterwäldern habe sich über Jahre hinweg ein naturnahes Waldbild mit vielen großen, alten Bäumen entwickelt, die unter anderem Lebensraum für höhlenbrütende Vogel- und Fledermausarten bieten.

Im Bereich potenzieller Windenergieanlagen würden diese naturschutzfachlich und historisch wertvollen Plenterwälder unwiederbringlich zerstört. Dies müsse bei der weiteren Planung berücksichtigt werden.

FWV/CDU-Stadtrat Reinhold Bronner fragte, was passiert, wenn in Alpirsbach überhaupt keine Konzentrationsfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen wird. Dann, so Gottfried Hage, müsste der ganze Flächennutzungsplan auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Steuerungsinstrument beim Bau von Windkraftanlagen hätte die Stadt jedenfalls nur, wenn sie zumindest eine Konzentrationsfläche ausweist. Bürgermeister Michael Pfaff schlug abschließend vor, das weitere Planverfahren abzuwarten, was der Gemeinderat mit seiner Zustimmung auch tat.