Alpirsbach Noch keine neue Bleibe gefunden

Alpirsbach. Bei der Hauptversammlung des Turnvereins Alpirsbach-Rötenbach berichtete Vorsitzender Hans-Jürgen Dyba, dass die Suche nach einem neuen Vereinsheim noch zu keinem Ergebnis geführt hat.

Seit die Stadt den Schuppen am Bahnhof im Hinblick auf den Neubau des Feuerwehrhauses gekauft hat, sucht der TV nach einer neuen Bleibe. Die Stadtverwaltung ist bei der Suche nach Alternativen behilflich, so Dyba, bislang jedoch ohne Ergebnis.

Sorgen bereiten dem Vorsitzenden auch der Mangel an Helfern bei Veranstaltungen und die sinkende Bereitschaft, in dem Verein ein Ehrenamt zu übernehmen. So sei die Suche nach weiteren Ausschussmitgliedern enttäuschend verlaufen.