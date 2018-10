Alpirsbach Naturheilkunde weiterhin großgeschrieben

Joachim Exner und seine Frau Angelika sowie My Thanh und Raymund Schmidt hatten zur feierlichen Übergabe in den Braukeller eingeladen. Mehr als 60 Gäste waren gekommen, darunter Bürgermeister Michael Pfaff, Landrat a. D. Peter Dombrowsky und Amtsgerichtsdirektor a. D. Axel Benz. In seiner Begrüßung hob Joachim Exner besonders die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft hervor und dankte seinen Mitarbeiterinnen für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Für langjährige Mitarbeit dankte Exner besonders auch Veronika Auer, die ihm als Apothekerin bei vielen Anlässen ausgeholfen hat und dies, obwohl sie vor zwei Jahren schon in den Ruhestand hätte gehen können. Nach dem offiziellen Teil bot Anneliese Weihgold noch einen unterhaltsamen Auftritt als Dank an Joachim Exner. Ein aus Buchszweigen gebundenes Herz drückte symbolisch die Dankbarkeit aus. Die Gäste waren anschließend zu einem Büfett geladen.

My Thanh Schmidt kommt aus Vietnam. Sie wurde mit elf Jahren als Flüchtling wie viele andere "Boatpeople" vom Rettungsschiff Cap Anamur aus dem chinesischen Meer gerettet und kam 1980 nach Deutschland. Wie sie erzählte, erfüllte sie sich nach dem Abitur ihren Kindheitswunsch und studierte Pharmazie in Würzburg. Seit 1998 ist sie Apothekerin. Bei Würzburg übernahm sie im Jahr 2000 eine Apotheke. Durch infrastrukturelle Veränderungen in dem Ort suchte sie nach einer neuen Apotheke und kam so mit ihrem Mann Raymund, er ist Informatiker, nach Alpirsbach.