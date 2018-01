Alpirsbach - Fast wäre der Auftakt des großen Narrenjubiläums in Alpirsbach ins Wasser gefallen. Doch wer ein waschechter Narr ist, lässt sich auch von Regen und Schnee den Spaß an der Fasnet nicht verderben. Und so zogen Hexen, Bullen und Bären vom Kloster zum Haus des Gastes und trieben ihren Schabernack mit dem Publikum. Mehr gibt es im Video zu sehen.