Alpirsbach Nach bestialischen Tiertötungen: Polizei sucht Täter

Bereits zwischen Dienstagabend auf Mittwochmittag hatte eine Frau ihr Pony verletzt auf einer Koppel nahe des Wohngebiets gefunden. Das Tier, teilt die Polizei mit, habe eine "erhebliche Schnittwunde" gehabt.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem Fall vorn Tierquälerei in Fluorn-Winzeln. Dort war ein junges Rind so schwer verletzt worden, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Hinweise an das Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441/536-0.