Alpirsbach Musik vom Barock bis zur Moderne

Alpirsbach. Der 2005 gegründete Kammer- und Konzertchor gehört aufgrund seiner klanglichen Qualität und der eigenen Programmgestaltung zu einem der renommierten Chöre in der Chorszene Münchens, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. In dem gemeinsamen Programm werden Werke des 17. bis 21. Jahrhunderts gespielt.

Thematisch geht es um die Bitte um Gottes Beistand sowie die Suche nach dem inneren Seelenfrieden. Zu Beginn der Matinee wird die "chromatische Fantasie und Fuge d-Moll, BWV 903, auf der Alpirsbacher Orgelskulptur erklingen.

Dieses ursprünglich von Johann Sebastian Bach während seiner Köthener Zeit für Cembalo geschriebene Werk gehört zu den virtuosesten Werken des Komponisten für Tasteninstrumente. Die Bearbeitung der Cembalofassung stammt von Max Reger.