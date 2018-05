Alpirsbach Musik überwindet Sprachbarriere

Alpirsbach/Neuville. Anlässlich des 135-jährigen Bestehens der "Harmonie de Neuville" fuhren das Gesamtorchester und die Jugendkapelle des Musikvereins Rötenbach zusammen mit Bürgermeister Michael Pfaff und dem Partnerschaftsverein aus Alpirsbach mit zwei Bussen nach Frankreich. Bei bestem Sommerwetter wurden die Besucher aus Alpirsbach bei ihrer Ankunft musikalisch durch die "Harmonie de Neuville" empfangen.

Nach Begrüßungsreden des Vorsitzenden des Vereins und der Bürgermeisterin von Neuville, Valérie Glatard, wurden die Musiker mit Snacks und Getränken verpflegt und anschließend den Gastfamilien zugewiesen. Am Abend feierten die beiden Vereine mit einem ausgiebigen Fest ihre 27-jährige Kameradschaft und die zum Teil schon langjährigen Freundschaften zwischen einzelnen Musikern.

Am nächsten Tag stand zunächst eine kleine Generalprobe an. Nach einem gemeinsamen Mittagessen nahm ein Großteil der Musikanten an einer Käse- und Weinprobe teil und besichtigte das Musikhaus der "Harmonie de Neuville".