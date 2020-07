Alpirsbach Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Die 48-Jährige war mit ihrem Motorrad gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 405 von Schömberg kommend in Richtung Schenkenzell unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kippte das Kraftrad auf die Seite und die Fahrerin wurde in den Straßengraben geschleudert.