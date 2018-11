Alpirsbach. Dank einer aufmerksamen Autofahrerin hat die Polizei nach eigenen Angaben am Dienstagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er war mit seinem Wagen von Loßburg in Richtung Alpirsbach in Schlangenlinien unterwegs. In Alpirsbach bog er auf einen Discounterparkplatz ab. Dort kontrollierte ihn die inzwischen alarmierte Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille.