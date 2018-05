Alpirsbach Mit Plüschbär Lukas ans Nordkap

Alpirsbach. Einige Tage vor dem Beginn ihrer Reise trafen sich Jonas Fuß und Sebastian Kaufmann auf dem Vogtsmichelhof in Ehlenbogen mit den Bürgermeistern Bernhard Tjaden aus Fluorn-Winzeln, Michael Pfaff aus Alpirsbach und Michael Lehrer aus Aichhalden. Die drei Rathauschefs unterstützen die Aktion "Kleine Helden unterm Nordlicht" zugunsten des Kinderhospiz’ in Stuttgart.

Begleitet werden Jonas Fuß und Sebastian Kaufmann auf ihrer Reise von dem Plüschbären Lukas. Wenn das Team wieder zurück ist, wollen Kaufmann und Fuß mit Hilfe des Plüschbären Lukas den schwerkranken Kindern im neugegründeten Hospiz in Stuttgart von ihren Erlebnissen berichten. Für die abenteuerliche Tour sind zehn Tage eingeplant. Der Rückflug vom Nordkap ist schon fest terminiert, auf den 11. Juni. Die Tour beginnt in Alpirsbach mit einer Zugfahrt nach Travemünde, die von einem Reisebüro in Sulz gespendet wurde.

Auch die Überfahrt nach Trelleborg in Schweden wurde gespendet, wie Jonas Fuß und Sebastian Kaufmann berichten. Ab Trelleborg soll es in Richtung Nordkap gehen, und zwar per Anhalter oder zu Fuß. Die zwei Alpirsbacher haben Schilder dabei, mit denen sie auf ihren Aktion aufmerksam machen und auf Schwedisch und Norwegisch um Mitfahrgelegenheiten oder Essen und Schlafgelegenheiten bitten.