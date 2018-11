Alpirsbach Mit Fackeln zum Tannenbaum

Zum Aufwärmen verkauft der Verein Heimatinitiative Ehlenbogener Tal Punsch, Glühwein und Rote Wurst. Für alle, die gerne den Ehlenbogener Advent erwandern möchten, bietet der Verein eine von Ortsvorsteher Peter Günther geführte Fackelwanderung auf dem Flößerpfad an. Treffpunkt hierzu ist um 16.30 Uhr am Klosterplatz in Alpirsbach. Unterwegs ist am weihnachtlichen Backhäusle des Jockelsbauernhofs ein kurzer Zwischenhalt geplant. Von dort ist es nicht mehr weit zum Weihnachtsbaum an der Unteren Mühle.