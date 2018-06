Alpirsbach Mit allen Wassern gewaschen

Am Morgen der Abfahrt regnete es so stark, dass man zunächst beschloss, mit den Autos direkt nach Balingen zu fahren. Unter großer Hilfsbereitschaft der Eltern wurden spontan alle Teilnehmer samt Gepäck und Fahrräder auf ein paar Fahrzeuge verteilt. Als es kurz vor dem Wasserschloss Glatt aufklarte und trocken wurde, setzte man die Fahrt doch noch mit dem Rad fort. Während der Mittagspause in der Nähe des Kloster Kirchberg kam es dann erneut zu einem heftigen Wolkenbruch, der aber dem Fahrvergnügen der Kinder keinen Abbruch tat. Am frühen Nachmittag erreichte die 20-köpfige Gruppe wohlbehalten und ohne Pannen das Jugendgästehaus in Balingen. Als das Wetter auch am nächsten Tag schlecht war, verschob man die Auffahrt auf den 1002 Meter hohen Plettenberg und den Besuch des Fossilienklopfplatzes in Dotternhausen auf den Nachmittag und ging stattdessen morgens ins Eyachbad in Balingen.

Während des Radfahrens hielt die Gruppe mehrfach an, um sich zu erholen und sich mit dem Essen und Trinken aus den Begleitfahrzeugen zu verpflegen oder um zu lokalen Sehenswürdigkeiten einen informativen Kurzvortrag von Mitschülern zu hören. Obwohl es für viele Sextaner der erste echte Vortrag vor einer größeren Gruppe war, waren die Zuhörer von den durchweg gelungenen Vorträgen und den sorgfältig gestalteten Plakaten überaus begeistert.

Die Verpflegung wurde vom Förderverein der Schule und einem örtlichen Lebensmittelmarkt zur Verfügung gestellt. Am Rückreisetag der insgesamt etwa 130 Kilometer langen Radtour hielt das Wetter, und die Kinder wurden auf dem Grillplatz am Brachfeld von den Eltern wieder in Empfang genommen.