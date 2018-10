Alpirsbach Merkel-Double gastiert im Braukeller

Alpirsbach. Die Kanzlerin kommt in den Alpirsbacher Braukeller. Es ist nicht Frau Merkel persönlich, aber ihr Double, Marianne Schätzle, wurde von der Brauwelt für den Auftritt engagiert. In der Veranstaltungsreihe "Kultur im Braukeller" tritt sie am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr mit ihrem Programm "Früher war nix to go" auf.