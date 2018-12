Alpirsbach Lieder und Texte schaffen Atmosphäre

Das besondere Flair des Ehlenbogener Advents machen auch die von Hildegard Vonier vorgetragenen Texte, teilweise auch in Schwäbisch, aus. So trug sie zum Beispiel die Geschichte einer betagten Frau, die an das Christkind geschrieben hatte, vor. Sie wünscht sich 100 Euro für einen Wintermantel, den sie dringend braucht. Über Umwege landet der Brief beim Finanzamt. Dort wird gesammelt. Es kommen 67 Euro zusammen. Das Geld wird der Frau geschickt. Daraufhin schreibt sie nochmals an das Christkind und bittet darum, beim nächsten Mal das Geld nicht über das Finanzamt zu schicken, denn von den 100 Euro seien 33 abgezogen worden. Diese und weitere Geschichten stimmten auf die Festtage ein. Mit weiteren Liedern zum Mitsingen wurde schließlich auch der Nikolaus begrüßt, der sich mit Glockengeläut angekündigt hatte. Nach einem kurzen Gedicht über den Nikolaus verteilte er Geschenke.