Alpirsbach Langer Marsch aus der Steinzeit startet

Nach dem klaren Votum des Gemeinderats soll die Verwaltung auch die notwendigen Sofortmaßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte einleiten. Das betrifft besonders den Kauf oder das Anmieten einer Nachreinigungsanlage. Ob sie für etwa 200 000 Euro angeschafft oder für rund 60 000 Euro pro Jahr gemietet wird, ist noch offen. Rechtsanwalt Schöneweiß schlägt die Mietlösung vor.

Zudem wird ein Ingenieurbüro ein Strukturgutachten für eine interkommunale Zusammenarbeit entwerfen. Wenn dies vorliegt, geht es an die Planung der mittelfristigen Sanierungsmaßnahmen in der Kläranlage und im Kanalsystem. Zudem wird die Planung für eine zweieinhalb Kilometer lange Druckleitung vom Werk 2 der Klosterbrauerei und der Kläranlage in Auftrag gegeben. Anders als von der Verwaltung vorgeschlagen, beschloss der Gemeinderat aber nicht auch gleich die Herstellung der Leitung. Ein entsprechender Antrag von ZfA-Fraktionschef Horst Schmelzle fand eine Mehrheit von zehn Ja- gegenüber sechs Neinstimmen.

Grenzwerte sinken

Den Beschlüssen waren Sachvorträge von Dieter Schilling und Dirk Schöneweiß samt anschließender Diskussion vorangegangen. Die Alpirsbacher Kläranlage hat derzeit eine befristete wasserrechtliche Zulassung bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Bei der Organik und dem Phosphor bleibt die Schmutzfracht laut Schilling unter dem Wert, für den die Anlage ausgelegt ist, allerdings wird mehr Stickstoff eingeleitet, als die Kläranlage bewältigt. Obwohl die Belastung unter dem Strich eher niedriger ist als die Auslegung, werden die Ablaufwerte überschritten. Seit Ende Juli, bei trockenem Wetter, wurden die Werte allerdings weitgehend eingehalten, wie der Ingenieur betonte. Dennoch müsse dringend etwas getan werden. Denn nach dem neuen Wasserrecht werden die Grenzwerte für die Stoffkonzentrationen im Ablauf in den nächsten drei, vier Jahren deutlich abgesenkt. So blieb das Wasser aus der Alpirsbacher Kläranlage bei den organischen Stoffen im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 55 Milligramm pro Liter zwar unter dem jetzigen Grenzwert von 70 Milligramm. Künftig werde dieser jedoch auf 25 Milligramm herabgesetzt. Ein großes Problem in der Kläranlage sei, dass Feststoffe abtreiben, wenn viel Wasser kommt. Zudem schwanke die organische Zulaufbelastung extrem, besonders hoch seien die Befrachtungen bei Regen. Sorgen macht auch der hohe Fremdwasseranteil.

Zulauf schwankt stark

Beim Betrieb der Kläranlage haben die Experten an vielen Stellschrauben nachjustiert – von der Qualitätssicherung und dem Umbau des Tropfkörperpumpwerks bis zur Verbesserung der Schlammeigenschaften, etwa durch die tägliche Zugabe von 45 Kilogramm Pulverkohle, die den Schlamm beschwert. Denn ein Hauptanliegen ist es, die Absetzeigenschaft des Schlamms zu verbessern. Dennoch, so Schilling, sei ein stabiler Anlagebetrieb schwierig, vor allem, weil das Belebungsbecken sehr klein sei und der Zulauf stark schwanke. Ein Nachteil der Anlage sei zudem, dass sie – auch wegen der Brauerei – kompliziert gebaut sei. Sie habe, so Schilling, zehn Verfahrensstufen. Normalerweise würden für eine Stadt mit rund 7000 Einwohnern zwei genügen.

Kooperation talabwärts?

In einem überfraktionellen Antrag hatte der Alpirsbacher Gemeinderat im Juli die Unterstützung des Landratsamts gefordert. Und die habe es, wie Bürgermeister Michael Pfaff versicherte, auch gegeben. Zudem hatte die Verwaltung, wie ebenfalls beantragt, im Hinblick auf eine interkommunale Lösung Kontakt mit den Abwasserzweckverbänden Hausach/Hornberg und Schiltach/Schenkenzell aufgenommen. Beide, so Pfaff, haben derzeit wegen erst vorgenommen technischen Erneuerungen ihrer Anlagen derzeit kein konkretes Interesse daran, könnten sich aber langfristig eine Zusammenarbeit vorstellen.

Ein Anschluss an die Kläranlage in Schiltach oder die in Hausach wäre laut Schilling eine langfristige Option und mit großem Aufwand verbunden. Nicht nur die Leitung talabwärts, sondern auch die dadurch erforderliche Erweiterung der betreffenden Anlage müsste wohl Alpirsbach zahlen, gab Rechtsanwalt Schöneweiß zu bedenken.

In der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob es sinnvoll wäre, das Schmutzwasser der Klosterbrauerei separat vom kommunalen zu reinigen. Das Abwasser der Brauerei ist laut Schilling zehnmal so hoch belastet wie das städtische. ZfA-Stadtrat Horst Schmelzle wies darauf hin, dass die Brauerei ein Drittel der gesamten Abwassergebühren zahle. Dieser Betrag würde bei einer Trennung fehlen. Schilling hielt es grundsätzlich für richtig, das Schmutzwasser zusammen zu reinigen. Eine saubere Kostenverteilung gebe es allerdings nicht: "Man kann nicht sagen, ob der eine zu viel oder zu wenig bezahlt".

CDU/FWV-Stadtrat Hans-Dieter Rehm sah ein, dass in Sachen Kläranlage kurzfristig gehandelt werden müsse, plädierte aber auch nachdrücklich dafür, sich über größere Einheiten für die Zeit in zehn bis 15 Jahren zu unterhalten. Auch Joachim Hermann (ZfA) und weitere Stadträte setzten sich stark für eine interkommunale Lösung ein.

Ingenieur Dieter Schilling legte dem Gemeinderat eine grobe Schätzung der Investitionen vor, die das Ingenieurbüro Jedele & Partner für die Alpirsbacher Kläranlage empfiehlt. Unterm Strich kommen bei den Kosten etwa sieben Millionen Euro heraus. Schilling betonte, dass wegen beengter Platzverhältnisse, Provisorien und der schrittweisen Erweiterung durchaus 20 oder 30 Prozent Mehrkosten dazukommen könnten. Zudem seien die Angebote zurzeit generell "sehr teuer". Im Einzelfall geklärt werden müsse, wie hoch die Förderung für die Maßnahmen ist. Druckleitung Alpirsbacher Klosterbräu: 0,5 bis eine Million Euro

Sanierung der Tropfkörperanlage, des ältesten Teils der Kläranlage: 1,2 Millionen Euro

Neubau Nachklärung oder Kombibecken, 1400 Kubikmeter Volumen: 1,5 Millionen Euro

Umbau oder Sanierung der bestehenden Biologie: 1,5 Millionen Euro

Sanierung der restlichen Bauwerke und Einrichtungen wie Rechen, Faulung, Blockheizkraftwerk und Elektrotechnik: 1,3 Millionen Euro

Neubau Filtration: eine Million Euro