Alpirsbach Land fördert Umzug der Firma Esslinger

Eins von aktuell 20 Projekten im Land

Aktuell unterstützt das Land auf diese Weise 20 umsetzungsreife Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von 1,7 Millionen Euro. Das angestoßene Investitionsvolumen für das gesamte Förderprojekt liegt bei 17 Millionen Euro. Die geförderten Projekte sollen die lokale Wirtschaft und die Grundversorgung in den Gemeinden nachhaltig stärken, um Baden-Württemberg auch über die Krise hinaus als starken Wirtschaftsstandort zu erhalten. Noch bis Ende August können Unternehmen über die Gemeinden weitere kurzfristige Aufnahmeanträge stellen.

Zuschuss bringt Firma große Entlastung

"Die Firma Esslinger ist in der Entsorgungsbranche tätig und verlagert den Standort von der Kernstadt Alpirsbach, Krähenbadstraße, in das Industriegebiet Betzweiler", erklärt Bürgermeister Christoph Enderle, der sich auf ein weiteres Unternehmen und neue Arbeitsplätze im Raum Loßburg freut. "Das war notwendig, da sich ein Entsorgungsbetriebe heutzutage nur in Industriegebieten ansiedeln darf. Die Erlaubnis für den Betrieb am alten Standort läuft ab." Die geplante Fläche für den Firmenneubau umfasse 18 000 Quadratmeter und werde gerade in der Ober­wies­achstraße gebaut. Insgesamt kommen 30 Arbeitsplätze nach Betzweiler.

"Eigentlich ist der Hauptgrund für unseren Umzug, dass uns in Alpirsbach der Platz ausgegangen ist", erklärt Michael Esslinger. "Mit dem neuen Standort wird unser Betrieb größer. Wir bekommen damit neue Möglichkeiten." Es entstehe ein neuer Verwaltungskomplex und Lagerhallen sowie eine Pelletlagerhalle für Brennstoffe. In der 55 Meter breiten Halle sollen künftig bis zu 2500 Tonnen Holzpellets gelagert werden können. Das Areal soll außerdem Platz für Containerstellplätze und Mitarbeiterparkplätze bieten. Damit expandiert der Familienbetrieb für rund 4,5 Millionen Euro. Mit den Bauarbeiten, so Esslinger, wurde schon begonnen. Der Spatenstich war Ende Juni. Das Ende der Arbeiten ist auf Mitte nächsten Jahres datiert, dann soll auch direkt der Umzug sein.

"Die Förderung ist uns eine große Hilfe", meint Esslinger. "Wir hätten den Umzug auch irgendwie geschafft, wenn der Bescheid negativ gewesen wäre, aber so ist es natürlich besser." Die Unterstützung bringe eine große Erleichterung, über die das Familienunternehmen froh sei.