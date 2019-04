Alpirsbach Kritik an zu hohen Personalkosten

Bürgermeister Michael Pfaff hatte in seiner Haushaltsrede im Februar kräftig ausgeteilt und die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeinderat mit einem "einseitigen Boxkampf" verglichen. Nun, vor der Verabschiedung des Etats, musste er in den Reden der vier Gemeinderatsfraktionen einiges einstecken – was er bei der jüngsten Sitzung denn auch gelassen tat.

Für die größte Gruppierung im Gemeinderat, die FWV/CDU-Fraktion, sprach Jaleh Mahabadi. Die Stadträtin hätte sich den Zeitpunkt ihrer ersten Haushaltsrede "sorgenfreier, unbeschwerter und vielleicht etwas optimistischer gewünscht". Große Aufgaben stünden in den nächsten Jahren an – etwa die Sanierung der Kläranlage und der Neubau des Feuerwehrhauses. Es gelte, weitere Gewerbegebiete zu erschließen, die wettbewerbsfähig und attraktiv für Investoren sind. Gute und durchdachte Entscheidungen müssten getroffen werden, möglichst ohne zeitaufwendige Diskussionen, die keinen Fortschritt bringen. Dazu solle die Verwaltung schnell und umfassend informieren.

Wie die Sprecher der anderen Fraktionen dankte Mahabadi Kämmerer Rolf Wöhrle und seinem Team für die Erarbeitung des Haushaltsplans sowie Bürgermeister Michael Pfaff und der gesamten Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. Mit einigen persönlichen Worten brach die Stadträtin "eine Lanze für Alpirsbach": Die Stadt biete viele Freizeitmöglichkeiten – anders als man ihr, Mahabadi, gesagt hatte, bevor sie mit ihrer Familie vor gut sechs Jahren nach Alpirsbach zog. In kürzester Zeit hätten sie ein großes, freundliches und aufgeschlossenes soziales Umfeld gehabt. "Ja, die Alpirsbacher sind vielleicht etwas speziell", meinte sie. "Aber wer ist das nicht? Und macht etwas Speziell-Sein nicht auch einen speziellen Reiz aus?" Mahabadi rief dazu auf, "fair, respektvoll und konstruktiv" miteinander zu arbeiten.