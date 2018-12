Alpirsbach Kontrastreiche Musik zweier Welten

Basilikum und Thymian für das Kindlein

Die Weihnachtsgeschichte wurde gänzlich in den südamerikanischen Kulturraum übertragen und spiegelte sich als eigenständige Tänze in den sechs Liedern wider, die spanisch-fröhlich anmuteten. Da zogen Maria und Josef mit ihrem Burrito (Eselchen) auf der Flucht aus Bethlehem durch die eisige Pampa. Dem Kindlein wurden von den Hirten kleine Käselaibe, Basilikum und Thymian und von den Königen ein weißer Poncho aus Alpakawolle geschenkt. Jeweils im Wechsel und im Kontrast zu den südamerikanischen Liedern wurden die traditionellen deutschen Weihnachtslieder wie "Zu Bethlehem geboren", "Stern über Bethlehem" oder "Ich steh’ an deiner Krippen hier" einfühlsam gesungen und sorgten für weihnachtliche Vorfreude.

Mit dem gemeinsam mit den Zuhörern gesungenen Weihnachtslied "Fröhlich soll mein Herze springen" von Johann Crüger (1598 – 1662) endete ein kontrastreiches und schönes Weihnachtskonzert, das mit langem Applaus belohnt wurde.

Ein großer Dank von Schulleiter Peter Stübler ging an Schumacher, Ruetz und die jungen Musiker.

Das Konzert wird am morgigen Dienstag, 18. Dezember, ab 19.30 Uhr ein weiteres Mal in der Stadtkirche in Freudenstadt aufgeführt. Die Spenden der Besucher sollen der Stiftung Eigen-Sinn und der "Aktion Drachenei" zugute kommen.