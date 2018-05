Alpirsbach Kontraste prägen Konzert und CD zum Orgeljubiläum

Alpirsbach. 2018 wird das zehnjährige Bestehen der Winterhalter-Orgelskulptur in der Alpirsbacher Klosterkirche gefeiert. Aus diesem Anlass wird der Orgelsommer am Sonntag, 3. Juni, gleich mit zwei besonderen Programmpunkten eröffnet – mit der Vorstellung der CD "Kontraste" von Kantorin Carmen Jauch und der Uraufführung einr Auftragskomposition für Orgel und Elektronik von Tobias Hagedorn. Die Matinee in der Klosterkirche beginnt um 11.15 Uhr. Kantorin Carmen Jauch hat zum Jubiläumsjahr der Winterhalter-Orgel eine CD eingespielt, auf der sie drei große Orgelwerke Johann Sebastian Bachs zeitgenössischen Werken gegenüberstellt.