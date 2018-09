Alpirsbach. Kulinarikmeister Georg Friedl aus dem Mühlenviertel in Österreich kommt zu zwei Kochkursen nach Alpirsbach. Sie finden an den Sonntagen, 28. Oktober und 4. November, jeweils ab 10 Uhr in der "Schwanen-Post" in Alpirsbach statt. Los geht es mit einem Bier-Frühstück. Über Fisch in Trebern, Rinderwade mit Malzsauce oder Getreide-Malzfrikadellen bis zum süßen Abschluss mit Schokotarte samt Malzsahne ist für jeden Geschmack etwas dabei. Tickets gibt es bei der Alpirsbacher Brauwelt in Alpirsbach, unter Telefon 07444/6 71 49.