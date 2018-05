Alpirsbach Klosterbrauerei: Bierabsatz steigt um fünf Prozent

Während beim Fassbier eine ausgeglichene Absatzsituation zu verzeichnen gewesen sei, habe es bei den Flaschenbieren einen Zuwachs von 6,8 Prozent gegeben. Die Steigerung sei "überproportional und losgelöst von der Marktentwicklung", so die Geschäftsführer.

"Besonders positive Impulse gaben die Endverbraucher-Segmente Kloster-Spezialitäten, Biermischgetränke, alkoholfreie Biere und Helles. Auch das neue Produkt ›Schwarzwald-Michel‹, ein Helles in der nostalgischen Euroflasche, leistete einen guten Beitrag zur positiven Entwicklung", berichtet Inhaber Carl Glauner, der die Familienbrauerei in vierter Generation leitet. Geschäftsführer Markus Schlör ergänzt: "Bei einem leicht positiven Export-Absatz (plus 2,3 Prozent) konnten die Zuwächse somit größtenteils im steuerpflichtigen Inlandsgeschäft erreicht werden. Mit der Investition in eine eigene Entalkoholisierungsanlage im Jahr 2016 konnten die alkoholfreien Biere weiter verbessert werden, sodass in diesem Segment ein Absatzplus von mehr als zehn Prozent erreicht wurde."

Damit trotzte Alpirsbacher Klosterbräu erneut dem allgemeinen Trend auf dem Biermarkt. Beim steuerpflichtigen Bierabsatz, also dem Inlandsabsatz ohne Export und Haustrunk, mussten die deutschen Brauereien 2017 einen Mengenverlust von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Der Gesamtbierabsatz von Deutschlands Brauwirtschaft verlor 2,5 Prozent gegenüber 2016. In Baden-Württemberg klaffte die Entwicklung des steuerpflichtigen und des steuerfreien Bierabsatzes weit auseinander, wie die Klosterbrauerei mitteilt: Während beim steuerpflichtigen Absatz lediglich ein Abschmelzverlust von stark 60 000 Hektolitern oder minus 1,3 Prozent zu verzeichnen gewesen sei, habe sich der steuerfreie Bierabsatz ins Ausland um rund 300 000 Hektoliter oder 18,3 Prozent verringert.