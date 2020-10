Alpirsbach Klosterbräu gewinnt bei "World Beer Awards"

Rezepturen variieren je nach Rohstoffangebot

Eine Auszeichnung sei jedoch noch lange kein Grund, sich zurückzulehnen. "Wir halten an unseren Grund-Rezepturen natürlich fest", meint Faißt. "Aber jährlich müssen diese angepasst werden, da wir mit natürlichen Rohstoffen arbeiten und diese variieren, je nach Ernte." Das wechselnde Angebote an Rohstoffen vertrage sich jedoch nicht mit der Erwartung des Bierliebhabers. "Der Konsument ist beim Biertrinken Gewohnheits-Genießer und möchte, dass es möglichst immer gleich schmeckt. Das ist nun die Hohe Kunst unserer Braumeister", erklärt sie.

"Hier ist natürlich immer Luft nach oben", scherzt Faißt auf die Frage, ob sich die Auszeichnung des Starkbiers als bestes Lagerbier denn schon am Absatz bemerkbar mache. "Spaß bei beiseite", meint sie dann. "Für eine Bewertung des Abverkaufes ist es noch zu früh." Schließlich sei das Bier erst in diesem Monat gekürt worden. "Das können wir erst zum Jahresende hin sagen. Was wir aber bewerten können ist unser Online-Shop. Da ist die Nachfrage tatsächlich leicht gestiegen." Vor Ort im Brau-Laden kommen ebenfalls Gäste und fragen explizit nach dem Weltmeister-Bier und gerade in den sozialen Netzwerken finde diesbezüglich schon eine gute Kommunikation statt, freut sie sich.

Einmal im Jahr finden die "World Beer Awards" statt, zu dem Brauer rund um den Globus ihre besten Sude einreichen.

In diesem Jahr wurden 2200 Biere unterschiedlicher Sorten aus mehr als 50 Ländern blind verkostet und von einer Jury bewertet. In neun Kategorien haben die Brauer um den Titel des "besten Biers" gerungen. Bestes Lagerbier wurde das Kloster Starkbier aus Alpirsbach und ist damit eins von zwei deutschen Bieren, die ausgezeichnet wurden.

Das andere deutsche Sieger-Bier wurde zum besten Indian Pale Ale ernannt und stammt aus der Brauerei Crew Republik in München: Das Drunken Sailor.