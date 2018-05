Alpirsbach Klingendes Kaleidoskop im Zentrum

Alpirsbach. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim und das Quintett Spark unter der Leitung von Mark Mast präsentieren bei dem Konzert in der Alpirsbacher Klosterkirche erstmalig Sebastian Bartmanns Werk "Telemania – Hommage. Retrospektive. Kaleidoskop". Die Konzerteinführung beginnt um 18 Uhr.

Die Uraufführung von "Telemania" ist Bartmanns archaische Hommage an den Komponisten Georg Philipp Telemann. So trifft die Form des barocken Concerto grosso in virtuoser Stilvielfalt auf minimalistische Elemente und Rhythmen, wie es in der Ankündigung heißt. Das Werk ist zugeschnitten auf den Klangkörper des Ensembles Spark im Zusammenspiel mit dem Kammerorchester und versteht sich als glitzerndes Kaleidoskop. Das Quintett Spark tritt mit 30 verschiedenen Flöten, Streichinstrumenten, Melodica, Stimmeinlagen und der Lust am spontan improvisierten Moment auf. Spark hat, so der Veranstalter, "mit radikal neuen Klängen und unkonventionellem Rockappeal die Klassik revolutioniert". Das Quintett präsentiert Bach, Vivaldi, Mozart & Co im frischen Kontext und schafft neue Anknüpfungsmomente zur Gegenwart. Stilistisch bewegen sich die fünf Musiker auf einem Feld zwischen Klassik, Minimal Music, Electro und Avantgarde. Als Ergänzung zu der Uraufführung stehen zwei Werke barocker Komponisten auf dem Programm. Im ersten Teil des Abends präsentiert das Südwestdeutsche Kammerorchester Georg Friedrich Händels Concerto Grosso in D-Dur. Nach der Pause erklingt die Sinfonie in G-Dur für Streicher und Basso continuo von Antonio Vivaldi.

Das mit Musikern aus sieben Nationen besetzte Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim ist eines der wenigen Full-Time-Kammerorchester Europas. 1950 von Friedrich Tilegant gegründet, fand das Ensemble rasch internationale Anerkennung und war bald bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Leipzig und auf weltweiten Konzertreisen zu hören. Auch heute arbeitet es mit international bekannten Solisten und Partnern wie Nigel Kennedy, Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Giora Feidman, Senta Berger und Iris Berben zusammen.